"Weder die Pseudoreferenden noch die hybride Mobilmachung werden etwas ändern", so Außenminister Dmytro Kuleba am Dienstag im Kurznachrichtendienst Twitter. Die Ukraine werde weiter ihr Gebiet befreien. Das ukrainische Verteidigungsministerium verglich die Vorgänge mit dem Anschluss von Österreich an Nazi-Deutschland 1938.

Ruscist reconstructionists in the occupied territories never tire of repeating the Nazi referendum on the Anschluss of Austria. They are expecting 1938 results. Instead they will get Hitler’s 1945 outcome.