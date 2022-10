Kreml warnt vor Angriff mit US-Waffen auf Krim

Kreml-Sprecher bezeichnet Aussagen von Pentagon-Vertreterin Cooper als "extrem gefährlich"

Russland hat vor einem möglichen Einsatz amerikanischer Waffen für Angriffe auf die Krim gewarnt. Die Aussagen von Pentagon-Vertreterin Laura Cooper wonach von den USA gelieferte Waffen von der Ukraine für Angriffe auf die Krim genutzt werden könnten, seien "extrem gefährlich" und ein "Beweis für eine direkte Beteiligung der USA an dem Konflikt", sagt Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Russland hatte die Krim 2014 annektiert.

Die US-Regierung hatte am Dienstag weitere 625 Millionen US-Dollar an Militärhilfen für die Ukraine zugesagt. Das Paket beinhalte unter anderem weitere Mehrfachraketenwerfer vom Typ HIMARS, Munition und gepanzerte Fahrzeuge, wie das Weiße Haus mitteilte. Cooper sagte bei einer Pressekonferenz dazu, dass mit den zur Verfügung gestellten Waffen die überwiegende Mehrheit an Zielen erreicht werden könne, einschließlich der Krim. "Und um das klarzustellen, die Krim gehört zur Ukraine", fügte sie hinzu.