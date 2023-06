Maschinengewehrstellung: Putin verbarrikadiert Moskau

Russische Soldaten befestigen eine Stellung mit Maschinengewehren im Süden Moskaus, wie von der Zeitung ''Wedomosti'' veröffentlichte Fotos zeigen.

Auf den Bildern ist auch zu sehen, wie sich schwerbewaffnete Polizisten an einem Ort an der Autobahn M4 versammeln. Auf der M4 bewegen sich Wagner-Söldner in Richtung Moskau. Die Autobahn führt von Süden in die russische Hauptstadt.

Der russische Präsident Wladimir Putin "arbeitet normal im Kreml", nachdem die Wagner-Gruppe geschworen hatte, die höchsten Militärführer des Landes zu stürzen. Dies erklärte Kremlsprecher Dmitri Peskow, wie die russische Agentur Tass berichtete.

Putin angeblich auf der Flucht

Die Autobahn M4 wird gesichert

Zuvor hatten mehrere soziale Netzwerke den von der Luftüberwachungsseite Flight Radar aufgenommenen Screenshot veröffentlicht, der den Flug eines russischen Regierungsflugzeugs von Moskau nach St. Petersburg zeigt und behauptet, Putin sei an Bord.

Laut der Agentur IFAX führte Putin ein Gespräch mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, der seine Unterstützung für die russische Führung zum Ausdruck gebracht habe.