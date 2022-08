× Nordkorea bietet Russland 100.000 Freiwillige an

Kim Jong-un soll 100.00 Soldaten in die Ukraine schicken.

Auch fünf Monate nach dem Beginn des Ukraine-Krieges konnte Russland die selbst gesteckten Ziele noch nicht erreichen. Um die russische Armee soll es Berichten zufolge alles andere als gut stehen: Hohe Verluste und desillusionierte Soldaten setzen Moskau extrem zu. Dennoch sieht Wladimir Putin von einer Generalmobilmachung weiter ab.

Hilfe aus Nordkorea

Nordkoreanische Soldaten

Laut russischem Staatsfernsehen könnte Russland nun Unterstützung von einem der letzten Verbündeten bekommen. Wie der Verteidigungsexperte Igor Korotchenko auf Kanal Eins berichtet, ist Nordkorea bereit, Soldaten in die Ukraine zu schicken. „Es gibt Berichte, wonach 100.000 nordkoreanische Freiwillige bereit sind, sich an dem Konflikt zu beteiligen“, so Korotchenko.

Kim Jong-un mit Wladimir Putin

Die Nordkoreaner hätten „reichhaltige Erfahrung mit der Abwehr von Geschützen“, so der Experte weiter. „Wenn Nordkorea den Wunsch äußert, seiner internationalen Pflicht zum Kampf gegen den ukrainischen Faschismus nachzukommen, sollten wir es zulassen.“ Zuletzt hatte der britische Geheimdienst berichtet, dass Russland im Krieg die Puste ausgehen könnte. „Unserer Einschätzung nach wird es den Russen in den nächsten Wochen zunehmend schwerfallen, Arbeitskräfte und Material zu liefern“, so MI6-Chef Richard Moore.