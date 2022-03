ÖSTERREICH hilft Kindern der Ukraine

Es fehlt am Nötigsten: Nahrung, Hygiene, Unterkunft und psychologische Hilfe.

Wien. Jede Hilfe zählt. Das Leid in der Ukraine wird immer größer. Der Bombenhagel wird intensiver, die Schutzbunker immer voller. Zur Kälte mischt sich jetzt auch der Hunger. In Kiew werden in Geschäften die Lebensmittel knapp.

Bitte helfen auch Sie mit, das Leid zu lindern. Alle namhaften Hilfsorganisationen sind vor Ort. ÖSTERREICH sammelt im Rahmen einer Partnerschaft für SOS-Kinderdorf.

Helfen Sie helfen: Kinder brauchen Unterstützung

Dauerbeschuss. Familien auf der Flucht werden mit Nahrung, Unterkunft, Hygieneartikeln und psychologischer Hilfe versorgt. SOS-Kinderdorf-Familien werden nach Polen evakuiert. Noch kann man sagen: Niemand aus der Kinderdorf-Familie wurde verletzt. Die Kinder aus der Hauptstadt Kiew, die unter Dauerbeschuss steht, konnten alle herausgeholt werden.

1.000 Helfer. Auch die Caritas ist mit 1.000 Helfern vor Ort (s. Interview). Sie verteilen Lebensmittel, Heizmaterial und Hygieneartikel. Aus Österreich ist gestern die erste Hilfslieferung angekommen.

Spenden. Die Not ist unendlich: Bereits vor dem Krieg waren im zweitgrößten Land Europas 2,9 Millionen Menschen abhängig von humanitärer Hilfe – davon eine halbe Million Kinder. Helfen auch Sie mit – Empfänger: SOS-Kinderdorf, IBAN: AT62 1600 0001 0117 3240, Kennwort: ÖSTERREICH spendet.