Oligarchen mit Milliarden-Vermögen in Österreich

Beschlagnahmen, Einfrieren? Was passiert mit dem Reichtum der Putin-Freunde?

Wien. Roman Abramowitsch kennt (fast) jeder: Russen-Milliardär, Fußball, FC Chelsea, Champions League. Doch was hat er mit Österreich zu tun? Jede Menge. Ihm soll ein nobles Haus am Wiener Kohlmarkt gehören, seine Tochter Anna hat sich gerade in Fuschl am See (Sbg.) eingekauft. Die beiden reihen sich in eine ganze Oligarchen-Armada in Österreich ein, die hierzulande über einen geschätzten Immobilienbesitz im Wert von 2,5 Milliarden Euro verfügen soll. Mikhalkov, Aksenov, Metelskiy, Akimow, Ro­tenberg – alles Oligarchen mit besten Putin-Verbindungen, die über Ländereien, Hotels, Geschäftsbeteiligungen verfügen. Was mit ihrem Reichtum passiert, ist noch offen.