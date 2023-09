Putin-Minister Schoigu wird gefragt, wer den Krieg gewinnt - seine Antwort sagt alles

Ein Interview mit dem russischen Verteidigungsminister geht viral.

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine dauert inzwischen schon mehr als 1,5 Jahre. Die selbst gesteckten Ziele konnte Putin bisher nicht erreichen, die Verluste auf russischer Seite sind enorm. Während die Ukraine durch westliche Waffenlieferungen eine Gegenoffensive starten konnte, glaubt man offenbar auch in Moskau nicht mehr daran, den Krieg gewinnen zu können.

Dies lässt sich jedenfalls angesichts eines kurzen Clips mutmaßen, der derzeit im Netz viral geht. Ein Reporter des russischen Staatsfernsehens fragt Verteidigungsminister Sergej Schoigu, wer den Krieg gewinnen wird. Die Antwort des Putin-Vertrauten sagt dabei mehr als 1.000 Worte.

Shoigu was asked whether Russia will win.



Watch for his answer. pic.twitter.com/IIJgM4j2mr — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 13, 2023

Angriff auf die Krim

Unterdessen griff die Ukraine die Hafenstadt Sewastopol auf der von Russland 2014 annektierten Halbinsel Krim an. "Durch Treffer von gegnerischen Marschflugkörpern haben zwei in Reparatur befindliche Schiffe Schäden erlitten", teilte das russische Verteidigungsministerium am Mittwochmorgen mit. Zuvor wurden offiziellerseits 24 Verletzte durch die Attacke vermeldet.

Diese Zahl nannte der von Moskau eingesetzte Gouverneur Michail Raswoschajew. Weiteren russischen Angaben zufolge schoss die Flugabwehr sieben Marschflugkörper ab und machte sie so unschädlich. Zudem seien drei bei dem Angriff auf die Marinewerft Ordschonikidse eingesetzte Wasserdrohnen vernichtet worden. Unabhängig können die Angaben nicht überprüft werden. Zudem geht aus der Meldung des russischen Verteidigungsministeriums nicht hervor, wie viele Marschflugkörper ihr Ziel erreicht haben und wie hoch der Schaden ist. Einem Bericht der staatlichen russischen Nachrichtenagentur TASS zufolge waren aber etwa zehn Explosionen in Sweastopol, wo die russische Schwarzmeerflotte stationiert ist, zu hören.