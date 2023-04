Putin: Narbe am Hals heizt Spekulationen an

Kreml-Chef Wladimir Putin soll an Krebs erkrankt sein.

Wie krank ist Wladimir Putin wirklich? Über den Gesundheitszustand des russischen Präsidenten wird seit Beginn des Ukraine-Krieges heftig spekuliert – mal soll der 70-Jährige an Krebs, ein anderes Mal an Parkinson erkrankt sein. Ein neues Foto heizt die Spekulationen nun erneut an.

"Er sah nicht gut aus"

Putin besuchte am 16. April in Moskau orthodoxen Ostergottesdienst. Auf Fotos des Kreml-Chefs ist dabei eine offenbare Narbe am Hals zu erkennen, viele sehen darin den Beweis für eine Krebs-Operation. So schreibt etwa der ukrainische Nachrichtendienst Dialog.ua von einem „seltsamen Fleck“, der einer „großen Narbe ähnelt.“

Auch der ukrainische Politiker Oleksiy Goncharenko sieht Hinweise auf eine Erkrankung des russischen Präsidenten. „Putin hat in der Kirche nicht sehr gut ausgesehen. Er konnte sich nur mit Mühe bewegen.“

Putin soll sich unbestätigten Berichten zufolge einer Schilddrüsenkrebsbehandlung unterzogen haben. Der 70-Jährige werde auch stets vom Schilddrüsenkrebs-Spezialisten Jewgeni Seliwanow begleitet.