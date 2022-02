Putin verschanzt sich im Ural-Bunker

Versteckspiel um Wladimir Putin: Der Kreml-Chef soll sich im Ural eingebunkert haben.

Ural. Während Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj noch in Kiew weilt und an der Front kämpft, ist Russlands Wladimir Putin abgetaucht. Der Kreml-Machthaber soll sich in einem Bunker im Ural, rund 1.400 Kilometer Luftlinie von Moskau entfernt an der Grenze zu Asien, verschanzt haben und von dort aus den Krieg lenken – das berichtet der ukrainische Geheimdienst. Eine Bestätigung aus Russland gibt es dafür nicht. Schon Josef Stalin, Ex-Diktator der Sowjetunion, hatte sich während des 2. Weltkriegs oftmals ins Ural-Gebiet zurückgezogen.

Staatsmedien. Die Staatsmedien sind bemüht, bei Putins Versteckspiel mitzumachen: So wurden am Freitag in dessen Propaganda-Sender Sputnik Fotos des 69-Jährigen publiziert, die ihn bei einem „Friedensgipfel“ in Moskau zeigen sollen.

Sonntag folgten Bilder, die Putin bei einem Gespräch mit dem Verteidigungsminister und einem Top-Militär ablichten.

Dass Putin in die Trickkiste greift, bewiesen die vergangenen Tage: Seine Donnerstag publizierte Kriegs-Erklärung wurde bereits am Montag aufgenommen.