× Putin: Wilde Spekulationen um mysteriöse Flecken

Wie krank ist Wladimir Putin wirklich? Seit Monaten wird intensiv über den Gesundheitszustand des russischen Präsidenten spekuliert – einmal soll der Kreml-Chef an Krebs erkrankt sein, ein anderes Mal an Parkinson. Aufnahmen, die von der russischen Agentur Sputnik veröffentlicht wurden, sorgen nun für neue Spekulationen.

Putin ließ sich vergangene Woche auf einem Truppenübungsplatz erstmals selbst beim Schießen mit einem Scharfschützengewehr filmen lassen. Das russische Staatsfernsehen zeigte am Donnerstag, wie der Oberbefehlshaber liegend unter einem Tarnnetz die Waffe vom Typ Dragunow abfeuerte. Anschließend sprach er auf dem Areal in Rjasan rund 200 Kilometer südöstlich von Moskau mit Soldaten. Zusammen mit Verteidigungsminister Sergej Schoigu kontrollierte Putin vor laufender Kamera auch demonstrativ die Ausrüstung der Kämpfer.

The 3-shape on Putin's hand in these vid frames isn't there in others from the event on zvezdanews (telegram), so I wouldn't make much of it. But the puffy hands are, and with the same old puffy face seem to confirm long-term steroid use. Can't be more precise but he is not well https://t.co/9RJB9Zibgv