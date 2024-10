Putin zufolge 2.000 Ukraine-Soldaten in Kursk eingekesselt

Im westrussischen Grenzgebiet Kursk sind nach Angaben von Kremlchef Wladimir Putin größere Teile der ukrainischen Streitkräfte eingekesselt worden.

"Etwa 2.000 ukrainische Soldaten wurden im Gebiet Kursk blockiert", sagte Putin auf der Abschlusspressekonferenz des BRICS-Gipfels in der Millionenstadt Kasan an der Wolga. Zwar versuche Kiew, den Zugang zu diesen Truppen wiederherzustellen, doch das russische Militär liquidiere diese Gruppierung.

Russische Truppen kämen an allen Frontabschnitten im Osten der Ukraine voran, sagte Putin weiter. Die bei einem Gegenstoß auf russisches Gebiet eingedrungenen ukrainischen Soldaten würden ebenfalls aus dem Land gedrängt. Schon zuvor hatte er beim BRICS-Gipfel gegenüber den dort anwesenden Staatschefs die militärischen Erfolge der russischen Armee in dem 2022 begonnenen Krieg gegen die Ukraine herausgestrichen.

Nach Darstellung des ukrainischen Militärgeheimdienstes sollen sich die ersten in Russland ausgebildeten nordkoreanischen Truppen in der Oblast Kursk befinden. Dort seien sie seit Mittwoch im Einsatz, hieß es. In Russland hielten sich etwa 12.000 nordkoreanische Soldaten auf, darunter 500 Offiziere und drei Generäle. Direkte Stellungnahmen der Regierungen in Moskau und Pjöngjang dazu liegen noch keine vor.