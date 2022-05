Putins Bluthund droht jetzt Polen

Tschetschenen-Diktator Ramsan Kadyrow droht in einem Video Polen. "Die Ukraine ist eine abgeschlossene Sache. Mich interessiert Polen", sagt Kadyrow. "Nach der Ukraine, wenn wir das Kommando haben, zeigen wir euch in sechs Sekunden, wozu wir fähig sind", droht er.

Die Polen sollten besser ihre Waffen niederlegen und Söldner zurückziehen, so der Tschetschenen-Diktator. "Und bittet offiziell um Verzeihung für das, was ihr unserem Botschafter angetan habt", fordert Kadyrow.

