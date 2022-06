Putins Bluthund stellt neue Brutalo-Truppe auf

Tausende Tschetschenen seien bereit, für Russland in den Krieg zu ziehen.

Der tschetschenische Machthaber Ramzan Kadyrow ist für seine Brutalität und Grausamkeit bekannt. Nun stellt Putins Bluthund offenbar neue Truppen zusammen, die in die Ukraine geschickt werden sollen.

In einem neuen Video zeigt Kadyrow, wie vier neue Bataillons mit jeweils 950 Kämpfern ausgebildet werden. „Die Zahl der Menschen, die das Vaterland verteidigen wollen, wächst exponentiell. Es ist unsere Aufgabe, ihnen eine Möglichkeit zu bieten“, so Kadyrow. „Tausende Männer“ seien bereit sich den Truppen anzuschließen und für Russland in den Krieg zu ziehen.

„Das neue militärische Kontingent wird ausschließlich aus tschetschenischen Männern bestehen“, so Kadyrow weiter. Bereits jetzt sollen rund 8.000 Tschetschenien im Ukraine-Krieg kämpfen.