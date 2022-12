Die Serie von mysteriösen Todesfällen in Russland reißt nicht ab.

Alexei Maslow, ehemalige Befehlshaber der russischen Landstreitkräfte, ist tot. Wie die russische Agentur Tass berichtet, sei der General im Militärkrankenhaus N.N. Burdenko „plötzlich“ gestorben. Die genaue Todesursache ist bisher unklar.

Maslow war von 2008 bis 2011 der oberste militärischen Vertreters Russlands bei der NATO. Zuletzt war der ehemalige Oberbefehlshaber des Heeres beim Rüstungsunternehmens Uralwagonsawod tätig.

Reihe mysteriöser Todesfalle

Es ist allerdings nicht der erste mysteriöse Todesfall in Russland seit Ausbruch des Kriegs: Erst am Sonntag wurde der Tod des ehemaligen Marine-Chefs Alexander Busakow bekannt. Auch dieser soll „plötzlich und unerwartet“ verstorben sein. Vor ihm kam Medienberichten zufolge beispielsweise im Mai der Lukoil-Manager Alexander Subbotin angeblich bei einer okkulten Behandlung gegen Alkoholsucht ums Leben.

Daneben sind seit Jahresbeginn auch mehrere Manager russischer Energiekonzerne tot aufgefunden worden. Auch sie sollen sich das Leben genommen haben. In einem Video-Interview, das Ende April auf Youtube veröffentlicht wurde, bezweifelte der langjährige Vizechef der Gazprombank, Igor Wolobujew, dass es sich um Suizid handelte. Kurz zuvor war Wolobujew in die Ukraine geflohen und gab an, dort gegen die russischen Truppen kämpfen zu wollen.