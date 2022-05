Putins Weltuntergangs-Flieger über Moskau gesichtet

Die Iljuschin Il-80 ist kein gewöhnliches Flugzeug und wird oftmals auch als fliegender Kreml bezeichnet. Im Falle eines Atomkrieges könnte Wladimir Putin von hier aus weiter Befehle geben – deswegen wird die Iljuschin Il-80 auch Weltuntergangs-Flugzeug genannt.

Nun wurde das Doomsday-Flugzeug über der Hauptstadt Moskau gesichtet. Die ljuschin Il-80 wurde dabei von zwei MiG-29-Kampfjets begleitet.

Passage of Il-86VKP accompanied by a pair of MiG-29s of the Swifts aerobatic team during the rehearsal of the air part of the Victory Parade, #Russia pic.twitter.com/9PpMAhRFOZ