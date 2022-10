Putins Weltuntergangs-Flieger über Moskau gesichtet

Die Angst vor einem Atomkrieg hat in den letzten Wochen und Monaten deutlich zugenommen. Je mehr Putin in die Defensive gerät, umso höher ist auch das Risiko von einem russischen Atomangriff. Die Sichtung des Weltuntergangs-Flieger diese Woche außerhalb von Moskau sorgt nun für neue Aufregung.

Die Iljuschin Il-80 ist kein gewöhnliches Flugzeug und wird oftmals auch als fliegender Kreml bezeichnet. Im Falle eines Atomkrieges könnte Wladimir Putin von hier aus weiter Befehle geben – deswegen wird die Iljuschin Il-80 auch Weltuntergangs-Flugzeug genannt.

Nun wurde das Doomsday-Flugzeug außerhalb der Hauptstadt Moskau gesichtet.

An FSB airborne command post plane, informally known as a "doomsday" plane, seems to be circling outside Moscow at a low altitude. Huh.



(There's no need for immediate alarm) pic.twitter.com/hteZ8FdhCs