Russische Besatzer schießen auf Demonstranten in Cherson

Ukraine. Laut Bericht sollen russische Soldaten in der besetzten südukrainischen Stadt Cherson auf friedliche Demonstranten geschossen haben. Die Streitkräfte der Besatzer sollen dabei Blendgranaten gegen die Demonstranten eingesetzt und das Feuer eröffnet haben, wie die ukrainische Nachrichtenagentur Unian in ihrem Telegram-Kanal berichtet. Demnach gibt es mehrere Verletzte.

Auch laut einem Bericht von "Liveuamap" seien Zivilisten verletzt worden. Diese Angaben ließen sich bisher nicht unabhängig überprüfen.

In Kherson, on Svoboda Square, Russians threw stun grenades at locals protesters and opened fire against unarmed civilians. There are wounded.#RussianWarCrimes

Video: telegram channel "Vgoru" pic.twitter.com/ibxDvVE6JL — Oleksandra Matviichuk (@avalaina) March 21, 2022

Inzwischen berichtet auch ein ehemaliger Guardian-Journalist berichtet via Twitter von den russischen Angriffen auf die Proteste in Cherson. Vor dem Angriff auf die Demonstranten sollen die russischen Besatzer "Geht nach Hause" geschrien haben.

Russian soldiers in Kherson throw a grenade & open fire at residents yelling "go home." Incredible how Ukrainian civilians keep standing up to troops. At least 2 injured. @u24_news pic.twitter.com/9J6z82hQrC — Alec Luhn (@ASLuhn) March 21, 2022

Einwohner protestieren seit Tagen

Seit Tagen protestieren die Einwohner der Hafenstadt friedlich gegen die russischen Besatzer. Cherson ist die bisher einzige Großstadt, die das russische Militär vollständig erobert hat.