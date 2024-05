Russische Ölraffinerie nach Drohnenangriff in Flammen

Ein ukrainischer Drohnenangriff habe kurzzeitig zu einem Brand in der Ölraffinerie Wolgograd im Süden Russlands geführt.

Das teilte der Gouverneur der Region, Andrej Botscharow, am Sonntag auf dem Kurzmitteilungsdienst Telegram mit. "Das Feuer wurde gelöscht. Es gab keine Verletzten", schrieb Botscharow. Weder der Ölproduzent Lukoil noch die ukrainische Seite gaben bisher eine Stellungnahme zu der Angelegenheit ab.

Sechs Angriffsdrohnen und zwei ballistische Raketen der Ukraine hat das russische Militär in der Nacht auf Sonntag nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau über russischem Gebiet abgefangen. Die beiden Raketen vom sowjetischen Typ Totschka seien über der Oblast Belgorod abgeschossen und zerstört worden, erklärte das Ministerium auf Telegram. Drei der Drohnen seien über der Oblast Brjansk abgefangen worden, zwei über Lipezk und eine über Wolgorod. Brjansk und Belgorod grenzen an die Ukraine, die beiden anderen Gebiete liegen weiter im Landesinneren.

Die Ukraine kommentiert die Angriffe wie meist üblich nicht. Ihre Streitkräfte haben in den vergangenen Monaten verstärkt Ziele in Russland angegriffen, die weit entfernt von der Grenze liegen.