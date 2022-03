Russischer Oligarch bietet 1 Million Dollar für Putins Verhaftung

Ein russischer Millionär gab am Montag bekannt, dass er 1 Million Dollar für die Gefangennahme des russischen Präsidenten Wladimir Putin anbietet.

"Ich verspreche, 1.000.000 Dollar an die Offiziere zu zahlen, die Putin in Erfüllung ihrer verfassungsmäßigen Pflicht als Kriegsverbrecher nach russischem und internationalem Recht verhaften", schreibt Konanykhin in einem Facaebook-Posting.

"Als ethnischer Russe und russischer Staatsbürger sehe ich es als meine moralische Pflicht an, die Entnazifizierung Russlands zu erleichtern. Ich werde meine Unterstützung für die Ukraine in ihren heldenhaften Bemühungen fortsetzen, dem Ansturm von Putins standzuhalten", so der Russe.

Konanykhin war einer der reichsten Oligarchen Russlands, bevor er 1992 nach einem Entführungsversuch von Ex-KGB-Agenten aus dem Land floh.