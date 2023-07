Gestützt auf Aussagen von Politikern und Militärbloggern berichtet der Berater des ukrainischen Innenministeriums Anton Gerashchenko von einer anstehenden Mobilisierungswelle in Russland. Demnach soll diese im Oktober anstehen. "Sie erklären dies mit der Tatsache, dass in dem Monat neue Änderungen inkrafttreten, die die Geldstrafen für das hundertfache Nichterscheinen bei der Einberufungsbehörde erhöhen“, so Gerashchenko via Twitter.

Ein militärnaher Telegram-Kanal schreibt: "Die Tatsache, dass es im Herbst eine zweite Mobilisierungswelle geben wird, ist offensichtlich.“ Künftig sollen Männer bis 30 Jahre statt 27 in die Armee eingezogen werden können. Von offizieller Seite streitet man in Russland Pläne für eine erneute Mobilisierungswelle ab.

A new wave of partial mobilization is being mentioned again in Russia.



"Partial mobilization proceeds from the capabilities of our industry to provide the group performing combat tasks. Today our industry is capable of providing for the group in the 'special military operation'.…