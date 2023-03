Russland kämpft laut Putin um seine Existenz

Russland kämpft in der Ukraine nach den Worten von Präsident Wladimir Putin um die eigene Existenz. Es müssten Bedingungen geschaffen werden, um das Land und seine Kinder entwickeln zu können. Der Westen versuche, Russland in die Knie zu zwingen.

"Für uns ist das keine geopolitische Aufgabe, sondern eine Aufgabe für das Überleben des russischen Staates", sagte Putin vor Beschäftigten eines Flugzeugbauers am Dienstag in der Region Burjatien im Osten des Landes. Es müssten Bedingungen geschaffen werden, um das Land und seine Kinder entwickeln zu können. Der Westen versuche, Russland in die Knie zu zwingen.

Der Westen wolle in der Ukraine seine geopolitische Position verbessern, behauptete Putin am Dienstag bei einem Treffen mit handverlesenen Arbeitern eines Hubschrauberwerks im sibirischen Ulan-Ude. "Nach 2014 begann einfach die physische Auslöschung derer, die für die Entwicklung normaler Beziehungen zu Russland eingetreten sind", sagte er mit Blick auf Kiew.

Jahrzehntelang habe Russland versucht, gute Beziehungen zur Ukraine aufzubauen. "Grundsätzlich geändert hat sich die Situation 2014, als mit Hilfe des Westens ein Staatsumsturz stattfand", sagte der 70-Jährige. Nach dem Sturz und der Flucht des ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch annektierte Russland die Schwarzmeer-Halbinsel Krim und unterstützte die Separatisten im ostukrainischen Donbass-Gebiet.

Putin soll friedliche Lösung angestrebt haben

Putin behauptete einmal mehr vor den fragenden und nickenden Arbeitern, acht Jahre lang eine friedliche Lösung des Donbass-Konflikts angestrebt zu haben. Russland sei aber "an der Nase" herumgeführt worden. Er rief die Bevölkerung bei dem vom Staatsfernsehen gefilmten Auftritt zum Zusammenhalt auf, um den Sieg zu erringen. Mehr als ein Jahr nach Beginn der russischen Invasion ist nicht in Sicht, dass das Moskauer Militär seine Kriegsziele erreicht. Putin sagte dennoch, dass der Krieg mit einem "Sieg und Erfolg" für Russland enden werde.

Zu den westlichen Sanktionen meinte er auf Nachfrage der Werktätigen, dass sich die Hoffnung des Westens - der Zusammenbruch der russischen Wirtschaft - nicht erfüllt habe. Sie halte dem Druck Stand. Vielmehr habe sich die Lage für das Land unerwartet gut entwickelt. Die russische Wirtschaft habe sich überraschend robust und widerstandsfähig gezeigt.

In diesen Bereichen sei "souveräner und selbstständiger" geworden

Im Bereich der Wirtschaft und Finanzen sei Russland "souveräner und selbstständiger" geworden, sagte Putin. Für die westlichen Unternehmen, die gegangen sind, habe sich rasch Ersatz gefunden. Der Westen habe wohl gedacht, Russland werde innerhalb von zwei oder drei Wochen kollabieren. "Das ist nicht passiert." Zugleich räumte er ein, dass es weiter Gefahren durch die Sanktionen gebe.

Die Europäische Union und die USA haben als Reaktion auf den Angriffskrieg gegen die Ukraine bereits mehrere Sanktionspakete gegen Russland verabschiedet. Zudem unterstützt der Westen die Ukraine mit Waffen, damit sie sich gegen den Aggressor verteidigen kann. Putin versucht indes, den Konflikt als Stellvertreterkrieg darzustellen, in dem der eigentliche Gegner Russlands die NATO ist.