Selenskyj-Berater gibt Russland Schuld an Brücken-Explosion

Kertsch. Eine Explosion und ein schwerer Brand haben die Krim-Brücke zwischen Russland und der von Moskau annektierten Schwarzmeer-Halbinsel schwer beschädigt – die Fahrbahn ist an mindestens zwei Stellen eingestürzt. Mehrere Waggons eines Güterzugs standen am Samstagmorgen nach einer Explosion in Flammen. Nach offiziellen Angaben soll es drei Tote geben.

Mehrere Stunden nach der schweren Explosion hat Russland die Krim-Brücke teilweise wieder für Züge und Autos freigegeben. Pkw und Busse dürften die Brücke nach gründlicher Durchsuchung wieder passieren, schrieb der russische Krim-Verwaltungschef Sergej Aksjonow am Samstagnachmittag auf Telegram. Für Lastwagen bleibe das 19 Kilometer lange Bauwerk vorerst weiter gesperrt.

Während russische Propagandamedien von einer "Terror-Attacke" sprechen, werden die Bilder in der Ukraine teilweise mit Jubel aufgenommen. Aber: Die ukrainische Armee hat sich nicht zu einem Anschlag bekannt. Ganz im Gegenteil: Mykhailo Podolyak, wichtiger Berater von Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj, wies Russland die Schuld zu. Sowohl der russische Geheimdienst FSB als auch private Militärdienstleister würden derzeit versuchen, die Führungsebene des Verteidigungsministeriums und der Regierung zu eliminieren, schrieb er auf Twitter. Doch bevor es jemals zu einem Personalwechsel auf russischer Führungsebene kommen werde, werde die Regierung den FSB eher zerschlagen – und zwar mit dem Argument, dass er nicht vor der bevorstehenden Explosion gewarnt habe.

Now seriously. FSB/PMC try to eliminate leadership of Defense Ministry/GHQ. Before personnel change, FSB is in knockdown — missed Putin's bridge explosion. Defense Ministry can now blame FSB for the future South loss. Isn’t it obvious who made an explosion? Truck arrived from RF.