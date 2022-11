Selenskyj nennt Bedingungen für Kriegsende

Ukraines Präsident: "Ich bin überzeugt, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist"

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will mit der Unterstützung der Staats-und Regierungschefs der G20 einen Friedensplan zur Beendigung des russischen Angriffskrieges vorlegen. "Ich bin überzeugt, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, an dem der zerstörerische Krieg Russlands beendet werden muss und kann", sagte er per Videoschaltung auf dem Gipfel laut einer von Reuters eingesehenen Kopie seiner Rede. Der Krieg müsse "gerecht und auf der Grundlage der UNO-Charta und des Völkerrechts" beendet werden.

Kiewer Abkommen

Selenskyj nannte dabei Bedingungen für einen Frieden. So brauche es etwa „effektive Sicherheitsgarantien“ für sein Land. Russland müsse alle Truppen aus der Ukraine abziehen und die territoriale Integrität des Landes wieder herstellen. Moskau dürfe die Ukraine auch nicht mit Atomwaffen bedrohen Selenskyj fordert zudem auch die Wiederherstellung der "Strahlungssicherheit" für das Kernkraftwerk Saporischschja, die Einführung von Preisbeschränkungen für russische Energieressourcen und die Ausweitung der Getreideexportinitiative. Er forderte auch die Freilassung aller ukrainischen Gefangenen.

Der ukrainische Präsident schlug dazu eine internationale Konferenz vor, bei der ein Kiewer Abkommen und die Schaffung einer Nachkriegs-Sicherheitsarchitektur beschlossen werden.