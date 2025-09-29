Selenskyj: Putins Destabilisierungs-Plan gescheitert

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist erleichtert wegen des Siegs proeuropäischer Kräfte bei der Parlamentswahl im Nachbarland Moldau.

"Es ist Russland nicht gelungen, Moldau zu destabilisieren, auch wenn es große Mittel in Chaos und die Korruption aller, dies es erreichen konnte, investiert hat", sagte Selenskyj in einer Videokonferenz in der polnischen Hauptstadt Warschau.

Europa müsse Widerstand leisten, wenn Moskau weitere Länder in seinen Herrschaftsbereich ziehen wolle, betonte Selenskyj. Er erwähnte Belarus, das eng an Russland gebunden ist, und Georgien, wo die Regierung den Beitrittsprozess zur EU gegen den Protest der Bevölkerung gestoppt hat. "Wir können es uns nicht leisten, auch nur einen Tag oder ein anderes Land zu verlieren nach der Wahl in Moldau", sagte Selenskyj. Die Ukraine, Moldau und Georgien sind seit 2022 Kandidaten für einen EU-Beitritt.

Russland versuchte Einfluss auf Wahl zu nehmen

Bei der Parlamentswahl in Moldau hat die proeuropäische Regierungspartei PAS um Präsidentin Maia Sandu ihre Mehrheit verteidigt. Zuvor war über Versuche Russlands berichtet worden, Einfluss auf die Wahl in der politisch gespaltenen Ex-Sowjetrepublik zu nehmen.

Rumäniens Ministerpräsident Ilie Bolojan hob in einer Stellungnahme die "vorbildliche Mobilisierung" hervor, die zum Wahlsieg der proeuropäischen Kräfte geführt habe. Den Behörden der Republik Moldau sprach er Lob dafür aus, "wie sie mit dem Druck umgegangen sind, der darauf abzielte, den Willen des Volkes zu brechen". Rumänien, das seit 2007 EU-Mitglied ist, werde seinem östlichen Nachbarland auf dem Weg in die Union weiter beistehen.