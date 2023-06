Selenskyj: ''Russlands Bosse kontrollieren nichts''

Dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zufolge zeigt die Situation in Russland, dass dort niemand die Kontrolle habe.

Es herrsche Chaos in Russland, erklärt er. "Heute hat die Welt gesehen, dass die Bosse Russlands nichts kontrollieren. Überhaupt nichts. Völliges Chaos. Das völlige Fehlen jeglicher Vorhersehbarkeit", sagt Selenskyj.

"Die Ukraine wird auf jeden Fall in der Lage sein, Europa vor den russischen Streitkräften zu schützen, und es spielt keine Rolle, wer sie befehligt", zeigt er sich siegessicher. Die Sicherheit der Ostflanke Europas hänge "nur von unserer Verteidigung ab", fügt er hinzu.

An Wladimir Putin gerichtet sagt er: "Je länger Ihre Truppen auf ukrainischem Boden bleiben, desto größer wird die Verwüstung sein, die sie Russland bringen werden."

Machtkampf in Russland eskaliert

In Russland tobt ein offener Machtkampf zwischen dem russischen Söldnerchef Jewgeni Prigoschin und der Führung in Moskau: Kämpfer von Prigoschins Söldnertruppe Wagner marschierten in der Nacht auf Samstag von der Ukraine aus nach Russland ein, nachdem der Söldnerchef zum Aufstand gegen die Armeeführung aufgerufen hatte. Der russische Präsident Wladimir Putin warf der Söldnertruppe "Verrat" vor.

Am Abend dann die Kehrtwende: Prigoschin kündigte an, in die Stützpunkte zurückzukehren. Er wolle damit Blutvergießen verhindern. Die Lage ist weiter unklar.