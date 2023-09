Die Frau das ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hat über das schwierige Familienleben angesichts des russischen Angriffskriegs gesprochen.

In einem Interview der britischen BBC erzählte Olena Selenska, dass die Familie nicht so viel Zeit miteinander habe wie gewünscht. "Das ist vielleicht etwas egoistisch, aber ich brauche meinen Mann - nicht als historische Figur, sondern an meiner Seite", wurde sie am Dienstag auf der Internetseite der Rundfunkanstalt zitiert.

Sie seien aber beide stark, emotional und körperlich. "Und ich bin sicher, dass wir es zusammen schaffen werden." Die ukrainische First Lady tritt öfter in der Öffentlichkeit auf. Mit ihrem Mann Selenskyj hat sie zwei Kinder. Die Familie lebe nicht mit ihm zusammen, sagte Selenska der BBC zufolge. "Wir haben die Gelegenheit, einander zu sehen, aber nicht so oft wie wir es gerne würden. Mein Sohn vermisst seinen Vater."

Es schmerze auch zu sehen, dass ihre Kinder in einem so jungen Alter keine Pläne machen könnten. "Sie träumen vom Reisen, von neuen Erfahrungen, Gefühlen." Ihre Tochter sei 19. "Sie hat eine solche Gelegenheit nicht." Es gebe Grenzen für das, was man sich erlauben könne, und sie versuchten, innerhalb dieser Grenzen zu leben.