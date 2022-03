Laut russischen Medien soll Tschetschenen-Präsident Ramsan Kadyrow in der Ukraine ankommen sein. Er soll sich mit den tschetschenischen Streitkräften getroffen haben.

Eine Aufzeichnung dieses Treffens wurde vom Telegrammkanal "Operational Reports" und RT veröffentlicht. Zahlreiche Videos kursieren in den sozialen Medien, die den Diktator mit tschetschenischen Truppen zeigen sollen. In den Gesprächen mit den Streitkräften soll es um den bevorstehenden Angriff auf Kiew gehen. In der Aufnahme ist auch Kadyrow zu hören, wie er den Satz "Die Aufgabe ist es, Kiew zu erobern" sagt. Die Echtheit der Clips lässt sich nicht verifizieren.

Ramsan Kadyrow jedzie ze swoją świtą na Kijów. pic.twitter.com/lM9w8t88SP — URWIS für ???????? Ukraine (@OkropnyUrwis) March 13, 2022

Kadyrows Spezialtruppen im Einsatz für Putin

Die russischen Streitkräfte erhalten bei ihrem Angriffskrieg in der Ukraine bereits Unterstützung von Kämpfern aus der autonomen Republik Tschetschenien. Der mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin verbündete Machthaber Kadyrow.

Kadyrow schickte einen Teil seiner Kadyrowzy auch mit dem Auftrag in die Ukraine, den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu töten. Diese Einheit wurde laut Oleksij Danilow von ukrainischen Sicherheitskräften eliminiert.

Die Kadyrowzy sind eine paramilitärische Sicherheitstruppe in Russland, deren Stärke auf ca. 80.000 Mann geschätzt wird und die vom tschetschenischen Präsidenten Ramsan Kadyrow geleitet wird. Dieser Einheit werden Menschenrechtsverletzungen wie Mord und Folter vorgeworfen. Die Kadyrowzy unterstehen nicht dem russischen Innenministerium und fühlen sich deshalb an keine Rechtsnormen gebunden, und sind daher besonders gefürchtet-

Kritiker werfen Kadyrow eine brutale Herrschaft mit Clan-Strukturen und korrupten Beamten vor. Zudem soll er mit Morden an politischen Gegnern auch in der Europäischen Union in Verbindung stehen.