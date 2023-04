Überraschung: Putin entlässt Kommandeur der Pazifikflotte

In den letzten Tagen hat es einige Veränderungen innerhalb des russischen Militärs gegeben. Der Kommandeur der russischen Pazifikflotte, Admiral Sergej Awakjanz, musste seinen Posten räumen.

Allerdings gibt es Vermutungen, dass dies aufgrund der hohen Verluste einer Brigade der Flotte im Krieg in der Ukraine geschehen sein könnte.

Höchste Alarmbereitschaft

Die russische Pazifikflotte wurde kürzlich unangekündigt in höchste Alarmbereitschaft versetzt und trainierte in der Nähe der Insel Sachalin und den südlichen Kurileninseln, wo es seit Jahrzehnten Streit mit Japan gibt. Britische Geheimdienste schätzen, dass das russische Militär auch in den besetzten Gebieten in der Ukraine im Umbruch sein könnte.

Generelle Neuaufstellung?

Die Bezeichnung einer regionalen Kampfeinheit als größere, nach dem Fluss Dnipro benannte Einheit sei neu und deute darauf hin, dass sich das Militär neu aufgestellt habe. Die Briten vermuten, dass schwere Verluste der Grund dafür sein könnten. Die Truppen am Dnipro seien wahrscheinlich damit beauftragt, den südlichen Teil des besetzten Gebiets zu verteidigen.