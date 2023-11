Ukraine-Krieg: Gegenangriff gescheitert, Patt an der Front!

Was der Krieg gegen die Hamas in Israel für die Kämpfe in der Ukraine bedeutet

Der Krieg in Israel hat die Kämpfe in der Ukraine aus den Schlagzeilen verdrängt. Auch ging völlig unter, dass die ukrainische Gegenoffensive endgültig gescheitert ist. Patt-Stellung an der Front. Das bestätigte zuletzt auch der ukrainische Generalstabschef. Kiew wollte mit dem Gegenangriff auf breiter Front die Wende herbeiführen. Das funktionierte nicht. Russlands Streitkräfte haben sich zwischen Dnjepr und Wuhledar inzwischen tief gestaffelt eingegraben, fügen der ukrainischen Armee immer wieder schwere Verluste zu. Längst ist es ein zermürbender Stellungskrieg geworden. Stillstand. Jetzt steht der Winter vor der Tür und damit wird ein Bewegungskrieg fast unmöglich. Jedes Vorrücken mit gepanzerten Verbänden wird aufgeklärt und mit Artillerie, Hubschraubern und Drohnen zerschlagen. Auch schaut die ukrainische Führung mit zunehmender Sorge in Richtung Israel. "Es besteht die Gefahr, dass sich die internationale Aufmerksamkeit von der Ukraine abwendet, und das wird Folgen haben", warnte zuletzt Präsident Wolodymyr Selenskyj. Stillstand. Deshalb versucht er krampfhaft, das internationale Augenmerk wieder auf die Ukraine zu lenken. Er fürchtet, dass die militärischen Hilfen für die Ukraine aus Europa nachlassen könnten. Auch die Unterstützung aus den USA lässt nach, die Kombination aus Haushaltsstreit und Israel-Hilfe übersteigt die US-Möglichkeiten, heißt es. Ebenso ist es unwahrscheinlich, dass sich die Kräfte im Nahen Osten fundamental zugunsten der Ukraine verschieben. Israels Netanjahu hat enge Kontakte zu Putin, bei Angriffen auf Hisbollah-Stellungen im Libanon und Syrien ist Israel sogar auf die Gunst der russischen Luftwaffe angewiesen. Die Argumentation, wonach die Ukraine den Krieg unbedingt gewinnen muss, bröckelt. Ein "All-in" des Westens wird es nicht geben, das weiß auch Selenskyj. Es bleibt somit nur die Verhandlungs-Option. Doch die hat Kiew bisher immer abgelehnt.