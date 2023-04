Kiew plante einen Angriff auf die russische Hauptstadt Moskau. Die USA sollen dies verhindert haben.

Kyrylo Budanow, der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes (HUR), plante offenbar einen Angriff auf die russische Hauptstadt Moskau. Wie die „Washington Post“ unter Berufung auf Geheimakten des US-Nachrichtendienstes NSA berichtet, ordnete Budanow zum Jahrestag des Ukraine-Krieges (24. Februar) einen Angriff „mit allem, was wir haben“ an.

USA pfiffen Kiew zurück

Auch ein Angriff auf die Hafenstadt Noworossijsk am Schwarzen Meer wurde dem Bericht zufolge in Kiew diskutiert. Dann intervenierten allerdings die USA, die die ukrainischen Pläne im Geheimen überwachten. Nur zwei Tage vor dem geplanten Angriff stimmte der ukrainische Militärgeheimdienst dann zu, die Attacken auf Bitten Washingtons zu verschieben.

Die Ukraine versucht bereits seit Monaten, den Krieg auf das Staatsgebiet Russlands zu bringen. Bisher kam es jedoch nur in der Grenzregion Belgorod zu kleineren Angriffen. Eine Attacke auf Moskau wurde eine neue Eskalation bedeuten, welche vor allem die USA verhindern wollen. Washington befürchtet, dass Purin die nächste Eskalationsstufe ausrufen und sogar taktische Atomwaffen einsetzen könnte.



Tote und Verletzte nach Raketenangriff in Ostukraine

Unterdessenn wurden bei einem russischen Raketenangriff im ostukrainischen Kupjansk im Gebiet Charkiw mindestens zwei Menschen getötet und zehn verletzt. Laut Behörden traf eine Rakete unter anderem das örtliche Heimatkundemuseum."Das terroristische Land tut alles, was es kann, um uns vollständig zu zerstören: unsere Geschichte, unsere Kultur, unser Volk, indem es Ukrainer mit absolut barbarischen Methoden tötet", so Präsident Wolodymyr Selenskyj am Dienstag in sozialen Netzwerken.

Kupjansk wurde nach dem Einmarsch Russlands vor gut 14 Monaten von russischen Truppen besetzt. Im vergangenen September wurde die Stadt, die vor dem Krieg mehr als 26.000 Einwohner hatte, von der ukrainischen Armee befreit. Die Frontlinie verläuft derzeit etwa sieben Kilometer nordöstlich von Kupjansk.

Auf der Westseite des Flusses Dnipro stationierte ukrainische Streitkräfte führen unterdessen laut ukrainischen Regionalbehörden häufig Razzien am Ostufer in der Nähe der Stadt Cherson durch, um zu versuchen, russische Truppen zu vertreiben. Russische Streitkräfte halten die Ostseite des Dnipro in der Nähe von Cherson, seit sie sich im November nach monatelanger Besetzung aus der südlichen Stadt zurückgezogen haben.