Ukrainer nehmen fliehende russische Truppen unter Beschuss

Die russische Armee soll beim Rückzug aus der Region Cherson unter schweren Artilleriebeschuss geraten sein.

Ukraine. Das russische Verteidigungsministerium hatte bekanntgegeben, dass sich russische Einheiten in Cherson "zu vorbereiteten Positionen am linken Ufer des Dnipro-Flusses" zurückziehen würden. Dort sollen sie neue Verteidigungslinien in Richtung der Krim errichten. Doch die fliehenden Soldaten werden von der ukrainischen Armee unter schweren Beschuss genommen.

Это уже похоже на кадры ВОВ и Катюши) Вот теперь верю, что система ЗАЛПОВОГО огня. Украинцы атакуют российские войска pic.twitter.com/vAC63gYeQT — IanMatveev (@ian_matveev) November 10, 2022

Der Abzug der russischen Truppen aus Cherson verläuft chaotisch, wie Berichte russischer Soldaten und von Kriegsbeobachtern zeigen. Die Kommandostrukturen sollen weitgehend zusammengebrochen sein. Mit mehreren Fähren wollen sie den Fluss überqueren, doch eine solcher Massen-Rückzug geht nicht allzu schnell. Die Kämpfer sitzen in der Falle. Experten gehen davon aus, dass der ungeordnete Rückzug Tausende russische Kämpfer das Leben kosten könnte.

Kiew: Mehr als 40 Orte im Süden zurückerobert

Die Ukraine hat nach eigenen Angaben mehr als 40 Städte und Dörfer im Süden des Landes von Russland zurückerobert. 41 Siedlungen seien von den russischen Besatzern "befreit" worden, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Donnerstagabend in seiner täglichen Videoansprache. Russland begann unterdessen mit dem Rückzug seiner Truppen aus der südukrainischen Stadt Cherson.

Confirmed territory changes in Kherson in the past 24 hours, visualised. pic.twitter.com/PMXu3ymOrr — Artoir (@ItsArtoir) November 11, 2022

"Die Zahl der ukrainischen Flaggen, die im Rahmen der laufenden Verteidigungseinsätze an ihren rechtmäßigen Platz zurückkehren, beläuft sich bereits auf Dutzende", sagte Selenskyj. Er sprach von "guten Nachrichten aus dem Süden".