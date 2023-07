Ukrainer stellen Putins Soldaten Sexfalle

KI-Sexfalle: Mit gefälschten Dating-Profilen gelangt man an wichtige Kriegsinformationen.

Der Ukraine-Krieg wird längst nicht nur auf dem Schlachtfeld geführt, sondern inzwischen auch mittels Künstlicher Intelligenz. Mit gefälschten Dating-Profilen will die Ukraine nun an wichtige Insider-Informationen gelangen.



Wie die „Daily Mail“ berichtet, nutzt Kiew per Künstlicher Intelligenz generierte Bilder von Frauen, um mit russischen Soldaten zu chatten. Damit will man „wirklich verzweifelte“ Soldaten dazu zu bringen, Kriegs-Informationen auszuplaudern. Mit diesen Soldaten will man chatten, nicht mit jenen, die bloß Sex wollen. Erstellt werden die Profile dabei von Molfar, einem ukrainischen Unternehmen für Risikobewertung.

Die Honigfallen sind dabei durchaus erfolgreich. So konnten bereits zahlreiche russische Soldaten dazu gebracht werden, wichtige Militärinformationen wie Truppenbewegungen, Marschbefehle, Truppenzahlen, militärische Ausrüstung oder logistische Probleme preiszugeben.