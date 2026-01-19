Alles zu oe24VIP
Ukraines Energieversorgung kurz vor Kollaps
Laut Deutschland

Ukraines Energieversorgung kurz vor Kollaps

19.01.26, 17:17
Das deutsche Außenministerium hat 60 Millionen Euro an humanitärer Hilfe zur Verfügung gestellt.

Berlin. Die fortgesetzten russischen Angriffe auf die Ukraine haben die Infrastruktur und Energieversorgung des Landes nach Angaben des deutschen Auswärtigen Amtes in die Nähe "eines Kollaps" gebracht. Das deutsche Außenministerium habe noch einmal 60 Millionen Euro an humanitärer Hilfe zur Verfügung gestellt, sagte ein Sprecher am Montag. Die Menschen litten unter extremer Kälte und "brutalen russischen Angriffen" auf die Energieinfrastruktur.

Man unterstütze Bargeldhilfen für Menschen in frontnahen Gebieten zur Anschaffung der nötigsten Güter, von Notstromaggregaten für Schutzräume, Heizsystemen, Kleidung und Decken. Man schaue, was noch an Schritten möglich sei. Das Entwicklungsministerium verwies auf ein Winterhilfe-Unterstützungspaket über 50 Millionen Euro, das man geschnürt habe.

