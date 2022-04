Ukrainischer Fotograf nördlich von Kiew tot aufgefunden

Moskau/Kiew (Kyjiw). Im Norden von Kiew ist ein ukrainischer Fotograf tot aufgefunden worden. Maks Levin sei seit fast drei Wochen vermisst worden, am Freitag sei dann sein Leichnam in der Nähe des Dorfes Guta Meschygirska entdeckt worden, teilte die ukrainische Präsidialverwaltung am Samstag auf Telegram mit. Er soll von russischen Soldaten erschossen worden sein. Der Tote wurde nach dem Abzug der russischen Truppen aus dem Gebiet mehrere Dutzend Kilometer nördlich der Hauptstadt Kiew entdeckt.

Ukrainian photojournalist Max Levin, our friend and colleague, was found dead April 1, killed by Russian forces near Kyiv. I knew Max, a father of 4, since we began covering the war in 2014. He was brave, talented, and dedicated to covering this story. I can’t believe he’s gone. pic.twitter.com/YelibinC7v