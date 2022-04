Umfrage: 81 Prozent der Russen vertrauen Putin

Zustimmung für Tätigkeit des Präsidenten "nur" bei 79 Prozent

Das Vertrauen der russischen Bürger in Präsident Wladimir Putin sei im Laufe der Woche um weitere 0,4 Prozentpunkte gestiegen und betrage derzeit 81 Prozent. Das meldete die staatliche russische Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf das "Allrussische Zentrum für öffentliche Meinungsforschung", das von 21. bis 27. März unter 1600 Einwohnern in 80 Regionen des Landes durchgeführt habe.

"Auf eine direkte Frage zum Vertrauen in Wladimir Putin antworteten 81 Prozent der Befragten positiv", zitierte TASS das Meinungsforschungsinstitut. Vergangene Woche hatte das Institut von einer Zustimmung zu Putin von 80,6 Prozent berichtet. "Der Vertrauensindikator wächst also weiter", so die TASS.

Zustimmungsquote

Die Zustimmungsquote für die Tätigkeit des Präsidenten habe in der Zeit vom 21. März bis 27. März 2022 79 Prozent betragen, was einem Plus von 1,1 Prozentpunkten pro Woche betragen habe.

Dagegen bewerteten laut TASS nur 51,8 Prozent die Arbeit der Regierung Russlands positiv. 63,1 Prozent sprachen Ministerpräsident Michail Mischustin ihr Vertrauen aus.

Westliche Beobachter führen die hohen Zustimmungswerte für Putin nicht zuletzt darauf zurück, dass die meisten Russen nur das staatliche TV und regierungsnahe Medien konsumieren. Regierungskritische Medien sind kaltgestellt oder verboten.

Journalisten, die angebliche "Fake-News" zum Ukraine-Krieg verbreiten, der in Russland nur "Spezialoperation" genannt werden darf, drohen bis zu 15 Jahren Haft. Auch einfache Bürger dürften nicht immer ihre wahren Gedanken öffentlich zum Ausdruck bringen.