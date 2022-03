US-Journalist in der Ukraine getötet

Bei einem Angriff in der Ukraine ist ein US-Journalist getötet worden. Ein weiterer US-Journalist sei bei dem Angriff im Vorort Irpin nordwestlich von Kiew verletzt worden, sagte der Chirurg Danylo Schapowalow, der als Freiwilliger vor Ort im Einsatz war. AFP-Reporter in Irpin sahen die Leiche des Getöteten. Dabei soll es sich um den New York Times-Mitarbeiter Brent Renaud (50) handeln.

The @nytimes filmmaker Brent Renaud was killed by Russian occupants in Irpin. His partner was wounded, - the Head of the Main Directorate of the National Police in Kyiv Region Andrew Nebytov.https://t.co/pZmXImNV2V pic.twitter.com/3aKWM7zPIX