USA helfen bei Tötung von russischen Generälen

Die USA haben einem Zeitungsbericht zufolge mit nachrichtendienstlichen Erkenntnissen die Ukraine bei gezielten Anschlägen auf russische Generäle unterstützt. Die Regierung in Washington habe Einzelheiten über die erwarteten Truppenbewegungen sowie den Standort und Einzelheiten über Russlands mobile militärische Kommandoposten zur Verfügung gestellt, schreibt die "New York Times".

Breaking News: The U.S. has provided intelligence that has helped Ukraine target and kill many Russian generals who have died in the war, officials said. https://t.co/QwzcL9B7Yd