Verrät Schoigu hier Putins wahres Kriegsziel?

Eine Rede des russischen Verteidigungsministers schlägt hohe Wellen.

Auch fünf Monate nach Beginn des Ukraine-Krieges geht die russische Offensive im Nachbarland weiter. Während sich die Kämpfe derzeit auf den Osten und Süden der Ukraine beschränken, bleiben die endgültigen Kriegsziele Moskaus unklar.

Russian puppet master Sergei Shoigu states the goals of the war saying “Soon, there will be a Soviet Union again and we will again live in peace.”



Sure, we all know how this going to end.#FckPutin #FCKPTN #RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/77IZrA6O1u — Anonymous Operations (@AnonOpsSE) July 27, 2022

Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu soll nun die wahren Ziele Putins ausgeplaudert haben. Gegenüber hochrangiger Militär-Offizieren sagte der 67-Jährige: „Bald wird es wieder eine Sowjetunion geben und wir werden dann wieder in Frieden leben". Die Rede ging vor allem in den sozialen Medien viral und wurde unter anderem auch vom britischen Daily Express zitiert.

Russian defense minister Shoigu: “This is all temporary. There will be the Soviet Union again, no one will go anywhere, and we will live in peace”.



Still have doubts about #Russia’s true intentions?https://t.co/0Nmig06xjV — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) July 27, 2022

Wie Newsweek berichte, wurde der Ausschnitt allerdings aus dem Kontext gerissen. Schoigu hielt die Rede anlässlich des 30.Jahrestages des Südosesetien-Krieges 1991/92, der mit dem Einsatz einer russischen Friedenstruppe beendet wurde In diesen Zusammenhang sagte der Minister dann jene Zeilen, die aus dem Zusammenhang gerissen wurde. „Ich bin mir sicher, dass wir damals, besonders in meiner Generation, absolut überzeugt waren, dass all dies nur vorübergehend war, dass unsere Nation wieder groß und mächtig sein würde, dass die Sowjetunion zurückkehren würde und dass niemand gehen würde … alle würden in Frieden und Harmonie leben".