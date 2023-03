Video zeigt Putin humpelnd und schwach 

Erstmals seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hat Kremlchef Wladimir Putin die besetzten Gebiete des Nachbarlandes besucht. Zuerst war er auf der seit 2014 von Russland annektierten Krim zu Gast – nach der Krim-Visite ging es für Putin weiter nach Mariupol.

Ein Video, das laut "Express.co.uk" in der Hafenstadt Sewastopol aufgenommen worden sein soll, zeigt den russischen Präsidenten Wladimir Putin (70) schwach und humpelnd. Die Aufnahme lässt erneut Zweifel an der Gesundheit des Kreml-Chefs aufkommen.

"Ein sichtlich hinkender Putin traf auf der besetzten Krim ein", schreibt Anton Gerashchenko, ein Berater des ukrainischen Innenministers auf Twitter.

A visibly limping Putin arrived in occupied Crimea



Russian sources report Putin's visit to Sevastopol to «celebrate» the anniversary of the annexation of Crimea



Which, by the way, will be one of the items on Putin's list of accusations at The Hague Court. pic.twitter.com/XPJDGqvT9e