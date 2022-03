Villa von russischen Oligarchen auf Sardinien beschlagnahmt

Die italienischen Behörden setzen die Konfiszierung von Vermögen russischer Oligarchen in Italien fort.

So wurde ein Immobilienkomplex auf Sardinien im Besitz des russischen Milliardärs Pjotr Olegowitsch Awen im Wert von circa vier Millionen Euro beschlagnahmt, teilte die Regierung in Rom mit. Awen leitet die Alfa Group, Russlands größte Geschäftsbank.

Außerdem wurden in Italien sechs Gesellschaften, Immobilien und Autos im Wert von 66 Millionen Euro eingefroren, die auf den russischen Unternehmer Alischer Usmanow zurückzuführen sind. Ihm war in Italien bereits in den vergangenen Tagen eine Villa im Wert von 17 Mio. Euro entzogen worden.

Im Zuge der Strafmaßnahmen gegen Russland wegen der Ukraine-Invasion hat die Europäische Union Sanktionen gegen mehrere Oligarchen verhängt, denen eine Nähe zum russischen Präsidenten Wladimir Putin vorgeworfen wird. Beschlagnahmt wurden mehrere Luxusvillen, die sich auf Sardinien, in Ligurien, in der Toskana und am Comer See befinden, sowie Luxusjachten.