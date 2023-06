Wagner-Sprechchöre beim Abzug von Kämpfern

Laut der Zeitung ''Kommersant'' strömten die Einheimischen herbei, um die Wagner-Leute zu verabschieden.

Moskau/Rostow am Don. Die Wagner-Gruppe, die an diesem Samstag einen bewaffneten Aufstand in Russland anführte, hat nach einer Einigung mit den russischen Behörden begonnen, ihre Streitkräfte aus der Stadt Rostow am Don abzuziehen, berichteten russische Behörden.

Die Wagner-Milizionäre hätten das von ihnen heute eingenommene Territorium des dortigen Hauptquartiers der russischen Armee bereits "ohne einen Schuss" verlassen, so der Chef der Gruppe, Jewgeni Prigoschin.

Laut der Zeitung "Kommersant" strömten die Einheimischen herbei, um die Wagner-Leute zu verabschieden.

"Vielen Dank, dass Sie heute hierher gekommen sind. Ich habe endlich angefangen, an dieses Land zu glauben", sagte einer der Bewohner von Rostow am Don laut der Zeitung zu Wagners Milizionären.

Wagner-Sprechchöre bei Abzug von Kämpfern

Die Einheimischen riefen "Wagner", klatschten in die Hände und machten Fotos mit der militärischen Ausrüstung, die die Stadt verlässt, fügte die Quelle hinzu.

More footage of Wagnerites leaving Rostov. They certainly don't look defeated. https://t.co/g9yOQWDJUq pic.twitter.com/WoTJpwTBu3 — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) June 24, 2023

Der Abzug der Kämpfer der Söldnergruppe aus Rostow am Don erfolgt weniger als zwei Stunden, nachdem Prigoschin angekündigt hatte, dass Wagner zu seinen Stützpunkten zurückkehren werde, um ein Blutvergießen in Russland zu vermeiden.