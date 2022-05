Wann Putin den Krieg wirklich beenden will

Der 9. Mai spielt längst keine Rolle mehr. Jetzt verfolgt Putin ein neues Ziel.

Es ist nicht der 9. Mai

Enthüllt:

Lange Zeit galt der 9. Mai – an diesem Tag feiert Russland traditionell den Sieg über Nazi-Deutschland – als jenes Datum, an dem Wladimir Putin den Sieg im Ukraine-Krieg feiern will. Die militärische Lage in der Ukraine macht dies nun aber unmöglich.

Der ukrainische Geheimdienst glaubt nun, dass Putin den Krieg bis September verlängern will. „Es gibt Informationen, dass die sogenannte militärische Sonderoperation bis September 2022 angesetzt ist“, wird ein Insider bei Fox News zitiert. In den kommenden vier Monaten sollen die russischen Truppen versuchen, die Ziele in der Ukraine doch noch zu erreichen. Berichten zufolge will Moskau nicht nur den Donbass, sondern die gesamte Südukraine bis nach Transnistrien erobern.

Das plant Putin am 9. Mai

Russland soll nach Angaben Kiews am Jahrestag des Sieges über Nazi-Deutschland am 9. Mai eine Militärparade im weitgehend eroberten Mariupol planen. Der stellvertretende Leiter der Moskauer Präsidialverwaltung, Sergej Kirijenko, sei in Mariupol eingetroffen, um die Feierlichkeiten vorzubereiten, teilte der ukrainische Militärgeheimdienst am Mittwoch mit. Mariupol solle nach den Plänen Moskaus ein Zentrum der "Feierlichkeiten" am 9. Mai werden. Die zentralen Straßen der Stadt würden derzeit "von Trümmern, Leichen und nicht explodierten Sprengkörpern gesäubert".

"Eine groß angelegte Propagandakampagne ist im Gange", erklärte der ukrainische Militärgeheimdienst weiter. "Den Russen sollen Geschichten über die 'Freude' der Einheimischen über das Zusammentreffen mit den Besatzern gezeigt werden." Am 9. Mai feiert Russland traditionell den Sieg über Nazi-Deutschland mit einer Militärparade und einer Rede von Kreml-Chef Putin auf dem Roten Platz in Moskau.