Was hat Putin am 22.12.2022 vor?

Plant Wladimir Putin am 22. Dezember sein nächstes großes Verbrechen?

Kriegsherr Wladimir Putin hat eine Vorliebe für besondere Daten: Am 08.08.2008 marschierten russische Truppen in Georgien ein, am 22.02.2022 ließ der Kreml-Chef den Einsatz der russischen Armee vom Sicherheitsrat billigen und griff in Folge die Ukraine an. Nun steht ein weiteres solches Datum bevor: der 22.12.2022.

In der Ukraine wird bereits darüber spekuliert, was Putin an diesem Tag vorhaben könnte – viele befürchten eine neue Eskalation im Krieg. Astrologe Vlad Ross traf im ukrainischen Fernsehen eine besonders düstere Prognose. Seiner Einschätzung nach sei am 22. Dezember die Gefahr eines russischen Einsatzes von taktischen oder strategischen Nuklearwaffen am höchsten.

Dass Putin allerdings nur wegen eines Datum zu Atomwaffen greift, ist natürlich äußerst unwahrscheinlich. Durch die ausbleibenden Erfolge im Ukraine-Krieg geriet der russische Präsident allerdings zuletzt zunehmend unter Druck. Gleichzeitig stieg auch die Gefahr einer atomaren Eskalation.