Weibliche Häftlinge für Putin an der Front

Verzweifelt suchen Russen – nach heftigen Verlusten – neue Kräfte für den Krieg.

Moskau. Zehntausende Männer wurden aus russischer Haft entlassen, wenn sie bereit waren, gegen die Ukraine in den Kampf zu ziehen. Jetzt sind offenbar auch weibliche Insassen dran: Olga Romanova von der „Behind Bars“-Stiftung erzählt, dass Hunderten Frauen für den Dienst an der Front die Haftstrafe erlassen wird, so die Daily Mail.

Begründet wird dieser Schritt mit den schweren Verlusten im Krieg, die Frauen sollen die „Arbeitskraft aufbessern“. Laut ersten Berichten gingen die ersten Transporte mit Soldatinnen in die schwer umkämpfte Region Donetsk.