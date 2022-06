"Widerlicher Anblick": Putin spottet über G7-Chefs

Wladimir Putin hatte wenig Freude mit den jüngsten Scherzen beim G7-Gipfel über seine Fotos mit nacktem Oberkörper.

Der britische Regierungschef Boris Johnson hatte angesichts der hohen Temperaturen gefragt, ob man die Jacketts wohl ausziehe oder nicht, und fügte hinzu: "Wir alle müssen zeigen, dass wir härter sind als Putin." Der kanadische Premier Justin Trudeau hatte erwidert, dass man mit nacktem Oberkörper reiten müsse und spielte damit auf ein bekanntes Foto Putins in solcher Pose an.

"Ich weiß nicht, wie sie sich ausziehen wollten, oberhalb oder unterhalb der Gürtellinie. Ich denke, es wäre in jedem Fall ein widerlicher Anblick gewesen", meinte Putin nun. Für die Harmonie zwischen Körper und Seele müsse man Sport machen, nicht zu viel Alkohol trinken und andere schlechte Angewohnheiten aufgeben, belehrte er die Staats-und Regierungschefs der führenden demokratischen Industrieländer.

Der russische Staatschef wies zudem die Verantwortung für den Angriff auf ein Einkaufszentrum in der ukrainischen Stadt Krementschuk mit 18 Toten zurück. "Unsere Armee greift keine zivile Infrastruktur an. Wir sind absolut in der Lage zu wissen, was sich wo befindet", sagte er.