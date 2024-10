Wuhledar in Donezk vollständig von Russen eingenommen

Russische Soldaten haben nach Angaben prorussischer Militärblogger am Mittwoch den strategisch wichtigen Ort Wuhledar im Osten der Ukraine vollständig eingenommen.

Kurz darauf teilte das ukrainische Militär den Rückzug ihrer Soldaten aus der umkämpften Stadt an. Dadurch solle eine Einkesselung durch russische Truppen vermieden werden, teilte das für den Osten zuständige Oberkommando des ukrainischen Militärs mit.

"Ziel ist es, Personal und militärisches Gerät zu bewahren und Stellungen für weitere Aktionen zu beziehen", hieß es in der Erklärung. Bereits am Dienstag hatte ein Vertreter ukrainischer Regionalbehörden mitgeteilt, russische Einheiten hätten das Zentrum von Wuhledar erreicht.

Stadt galt lange als Festung des Widerstands

Die Stadt galt lange als Festung des Widerstands gegen die russischen Invasoren. Die Einnahme Wuhledars, ein Kohlebergbauort mit einer Vorkriegsbevölkerung von rund 14.000 Einwohnern, wäre für Russland ein Meilenstein zur Übernahme der gesamten Region Donezk. Der Ort liegt am Schnittpunkt der östlichen und südlichen Fronten, was ihm zusätzliche Bedeutung für die Versorgung der Truppen beider Seiten verleiht. Zudem befindet sich die Stadt in der Nähe einer Eisenbahnlinie, die die von Russland annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim mit der Donbass-Region verbindet. Die Stadt ist durch wiederholte Angriffe stark zerstört.

Am Dienstag waren Bilder zu sehen von russischen Streitkräften, die ihre Flagge auf dem Dach eines Verwaltungsgebäudes im Zentrum Wuhledars hissten. Das Umfeld lag teilweise in Trümmern. Im Herbst 2022 hatte Russland die ukrainischen Regionen Donezk und Luhansk im Osten, Saporischschja im Zentrum des Landes und Cherson im Süden annektiert.