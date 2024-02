Ukraine: Russischer Angriff an der Südfront abgewehrt

Die ukrainischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben eine russische Offensive an der Front im Süden zurückgeschlagen.

Wie das Militär am Sonntag mitteilte, seien dabei am Samstag in der Region Saporischschja drei russische Panzer und 15 weitere gepanzerte Fahrzeuge zerstört worden. Die russischen Truppen hätten sich daraufhin "auf ihre früheren Stellungen zurückgezogen". Russland äußerte sich zunächst nicht dazu.

Die Region Saporischschja war im vergangenen Sommer Schwerpunkt einer ukrainischen Gegenoffensive. Dabei konnte die Ukraine allerdings keine nennenswerten Durchbrüche erzielen und nur wenige Ortschaften zurückerobern. Am Samstag hatten sich die ukrainischen Truppen aus der seit Monaten schwer umkämpften Stadt Awdijiwka im Osten des Landes zurückziehen müssen, um einer Einkesselung zu entgehen. Die Einnahme der Stadt gilt als der größte Erfolg der russischen Armee seit der Eroberung der nahe gelegenen Stadt Bachmut im vergangenen Mai.