Melania Trump soll schon Umzug planen

Während sich Donald Trump weiterhin an sein Präsidentenamt klammert, plant Melania schon den Umzug nach Florida.

Donald Trump will seine Wahlniederlage nicht eingestehen und klammert sich weiter an sein Präsidentenamt. Während er die Wahlresultate vor Gericht anfechten lässt, hat seine Frau Melanie offenbar alles für einen Umzug geplant. Sie habe bereits persönliche Gegenstände aus Washington in das Familienanwesen nach Florida transportieren lassen, wie es in Medienberichten heißt.

"Sie will nur noch nach Hause", zitieren US-Medien eine Quelle aus dem Umfeld von Melania Trump. Sie hält wenig von einem erneuten Antreten ihres Mannes zur US-Präsidentschaftswahl 2024: "Das würde nicht gut ankommen", so der Insider.

Schon Mitte November soll Melanie Trump eine Übersicht über das ihr zustehende Personal und Budget nach dem Auszug aus dem Weißen Haus angefordert.