Umfrage: Gen Z hat Angst vor dem Tanken

Der Stopp an der Zapfsäule ist für die meisten Autofahrer eine Routine, doch für Millionen junge Menschen ist es ein echter Stressmoment. Dabei kommt die Angst nicht nur von den Tankpreisen.

Eine Umfrage des britischen Onlineautohändlers "Cazoo" zeigt, dass rund 62 Prozent der 18- bis 24-jährigen Briten unter "Tank-Angst" leiden. Sie fürchten sich vor dem Tanken ihres Autos. Laut der Befragung gaben 39 Prozent aller 2000 Befragten an, an der Zapfsäule sogar Stress zu empfinden.

Für die Angst sind nicht nur die Preise verantwortlich, sondern einen Fehler zu machen. Viele junge Fahrer fürchten, nicht nah genug an die Zapfsäule zu fahren, den falschen Kraftstoff zu tanken oder die Zapfsäule nicht richtig bedienen zu können.

Lassen den Tank fast leer werden

Ebenfalls hat die Gen Z Bedenken wegen Hygiene und Warteschlangen. Die Angst geht so weit, dass jeder Zweite seinen Tank nahezu leer werden lässt. Ein Viertel hat zugegeben, dass ihr Auto liegen geblieben sei, weil sich das Nachfüllen hinausgezögert hatte.

Ans Tanken lassen viele junge Autofahrer andere ran. Über zwei Drittel fragten ihren Partner, Freunde oder Verwandte, ob sie tanken könnten. Harry Waring, Autoexperte bei "Cazoo", erklärt: "Für viele mag das Tanken eine einfache, alltägliche Aufgabe sein. Unsere Untersuchungen zeigen jedoch, dass es für Millionen von Autofahrern, insbesondere für jüngere oder weniger erfahrene, eine echte Quelle der Angst ist."