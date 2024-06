Unglaublicher Preis: Erstausgabe von Harry Potter versteigert

Die britische Erstausgabe von "Harry Potter und der Stein der Weisen" wurde nun versteigert. Es ist eines von nur 500 Exemplaren weltweit.

Für Sammler und Fans ist das ein echter Schatz: Die Erstausgabe des ersten Harry Potter Buchs "Harry Potter and the Philosopher's Stone" ("Harry Potter und der Stein der Weisen"). In Schottland ging das Buch nun über den Auktionstisch - für eine unglaubliche Summe.

Denn das Buch ist etwas ganz besonderes: Nur 500 Exemplare wurden 1997 vom Verlag gedruckt, weil niemand mit einem solchen Erfolg rechnete. Und das versteigerte Buch ist nicht nur eines dieser 500, sondern auch in einem sehr guten Zustand. Es wurde wohl vor 20 Jahren in einem Londoner Laden gekauft.

Die Erstausgabe weißt zwei Besonderheiten in Form von kleinen Fehlern auf:

Auf der unteren Umschlagsseite wurde "Philosopher's" falsch geschrieben

und auf Seite 53 wird "1 Zauberstab" bei der Ausrüstungsliste zweimal aufgeführt.

"Juwel in der Krone" eines jeden Sammlers

"Eine Erstausgabe von "Harry Potter und der Stein der Weisen" ist ein außergewöhnlich seltenes Buch", sagt Cathy Marsden, Leiterin der Abteilung Bücher und Manuskripte bei "Lyon and Turnbull", gegenüber der britischen AP. "Und eines in einem so hervorragenden Zustand könnte man das Juwel in der Krone eines jeden Harry Potter-Sammlers nennen."

Das Auktionshaus hatte einen Schätzpreis von 40.000 bis 60.000 Pfund (47.000 bis 71.000 Euro) angesetzt. Am Ende erzielte das Buch einen Preis, inklusive Gebühren, von 45.201 Pfund (53.200 Euro).